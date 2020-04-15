وزيرة الصحة تجدد الثقة فى وكيلها بأسوان لمدة عام





وقد شمل القرار أيضًا تجديد تكليف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد للقيام بعمل مدير مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتورة أمال محمد هاشم للقيام بعمل مدير مديرية الصحة بالفيوم لمدة عام.









والجدير بالذكر أن الدكتور إيهاب حنفي يشغل منصب مدير مديرية الصحة بأسوان منذ شهر يونيو 2015، وحصل على جائزة التميز الحكومي لعام 2019 كأفضل مدير عام على مستوى الجمهورية.​









ويقوم الدكتور إيهاب حنفي بالإشراف على الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تأتى محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى.









كما يساهم إيهاب حنفى بفريق طبى متكامل لتوفير كافة أوجه التصدى الكامل لمجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير والرش بمختلف المواقع الخدمية والمناطق السكنية والشوارع والميادين داخل كافة مدن ومراكز المحافظة.





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