ضبط مدرس يعطي 5 طلاب دروسا داخل مركز تعليمي في المعصرة

فى إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية ، وتوجيه الحملات على كافة المنشآت، وأماكن الأنشطة التعليمية للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات .



وبحسب بيان، الأربعاء، تمكن رجال الامن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط مدرس لمخالفته الإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" وتجميع عدد من الطلاب بأحد العقارات بالقاهرة.

وتلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بقيام سنتر تعليمى بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعصرة بممارسة نشاطه.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط ( مدرس – مقيم بمحل البلاغ ) لقيامه بإدارة شقة سكنية بالعقار محل البلاغ كسنتر تعليمى لطلبة الصف السادس الإبتدائى ، وتبين تواجد (5 طلاب بذات الصف) وتم صرفهم صحبة أهليتهم وغلق المكان.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة الامن حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون ، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.