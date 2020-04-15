لليوم الثالث على التوالي.. محافظ الجيزة يتابع انتظام سير إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لليوم الثالث علي التوالي، انتظام سير إجراءات صرف المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد والبالغ عددهم حوالي 100 ألف مستحق من خلال مكاتب البريد و أفرع بنك التنميه والائتمان الزراعي وعددًا من المدارس التي خصصتها المحافظة وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتي الخامسة مساء.





وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي جاهدة إلي تقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وناشد المحافظ المواطنين المستحقين للصرف باتباع وسائل السلامة أثناء حصولهم على المنحة الاستثنائية وترك مسافات فيما بينهم وعدم التكدس أو التزاحم أمام منافذ الصرف مما يحقق سهولة وانتظام عملية الصرف وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة الجميع .





ومن جانبه أوضح محافظ الجيزة أنه سيتم اليوم الأربعاء صرف المنحة المقررة لمن تتراوح أعمارهم من 25 وحتى 50 سنة على أن تقوم الفئة العمريه من 25 وحتى 35 سنة بالصرف من بنك التنمية والائتمان الزراعي مشيرًا إلي بدء الصرف من الساعة الثامنة صباحا وحتي الخامسة مساء.





وأضاف أنه فور الانتهاء من أعمال الصرف يتم رش وتعقيم المنافذ المخصصة بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة العاملين والقائمين بالصرف.