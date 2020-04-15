اقتربت من الألف وفاة.. سويسرا تعلن تجاوز عدد إصابات كورونا 26 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 973 حالة وفاة؛ فيما تجاوز عدد الإصابات 26 ألفا.





وقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ2 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.





وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بأن هناك أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا.





فيما بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ما يزيد على 25 ألف حالة.





وكانت وكالة "رويترز" قالت إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تضاعف خلال أسبوع واحد ليصل إلى 25 ألف حالة.





وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى حاجز الـ600 ألف إصابة، أكثر بـ 3 أضعاف عدد الإصابات في أي دولة في العالم.





وتواصل الولايات المتحدة تصدرها دول العالم كأكثر بلدان العالم تضررا من فيروس كورونا على صعيد أرقام الإصابات والوفيات.