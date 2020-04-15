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حوادث

فرص عمل بالفنادق.. إعلان وهمي على فيسبوك يكشف عن قضية نصب

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبى الحصول على فرص عمل داخل البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص (مواليد 1979، مقيم بمحافظة بورسعيد، وله محل إقامه آخر بالجيزة "له معلومات جنائية" ).. بممارسة نشاطًا احتياليًا غير مشروع فى الاستيلاء على أموال الشباب من راغبى العمل داخل البلاد وقام بإدارة شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة الداخلية، كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة وقام بالإعلان من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن توافر فرص عمل للشباب بالفنادق والمطاعم والشركات الخاصة داخل البلاد مقابل مرتبات مجزية وتمكن من استقطاب العديد من الضحايا راغبى العمل وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت مابين (300 - 500 جنيه) للفرد الواحد كمصاريف إدارية  تحت ذلك الزعم. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليها وعثر بحوزته على (كمية من عقود إتفاق عمل بينه وبين ضحاياه بعضها خالى البيانات - كمية من إستمارات طلب الحصول على فرص عمل مدون بها أسماء العديد من ضحاياه راغبى الالتحاق بالوظائف بعضها خالى البيانات- 9 صور حوالات بريدية بأسماء ومبالغ مختلفة- كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه )، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه. 

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والاستيلاء على أموالهم. 
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