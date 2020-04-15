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حوادث

ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر في الأقصر

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:19 م
ضبط مستلزمات طبية
ضبط مستلزمات طبية في الأقصر مجهولة المصدر
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مصطفى الرماح
تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الأقصر من ضبط المدير المسئول عن محل مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الأقصر)، لحيازته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

وجرى ضبط (20000) كمامة طبية و(17000) جوانتي طبية و(54) زجاجة كحول نقى 70% و (102 ) زجاجة كحول إيثيلى 70%.

وجمع المضبوطات بدون فواتير أو مستندات مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
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