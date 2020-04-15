تعليق ناري من وليد الفراج لنجمي الاتحاد السعودي





وتابع الفراج عبر برنامج " الدوري مع وليد" الذي يقدمه عبر شاشة قناة SBC أن حسابات اللاعبين على مواقع التواصل الأجتماعي ليست جسابات شخصية أنما هي بمثابة وسائل البث العامة وتخضع لكل القوانين التي تخضع لها وسائل البث المباشر والتي من ضمنها وسائل الإعلام ويطبق عليها نفس القواني.





وشدد الفراج أن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد لا يستدعي أي تجاوزات ناصحًا الااعبين وكافة الرياضيين بألا يصوروا أي شئ مخالف أو مثير للجدل في تلك الفترة.





يذكر أن اللاعبان فواز القرني وعبدالرحمن العبود، ظهرا في مقطع فيديو، وهما يتحدثان عن واقعة كسر حظر التجول، وأثناء الحديث عن الواقعة، قاما بالتهكم على رجال الأمن، الذين كانوا يقومون بدورهم في تنفيذ القانون، بمنع التجول، كإجراء لحماية صحة السعوديين والمقيمين، إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج للاعبين : حساباتكم في وسائل التواصل الاجتماعي لا تعد شخصية هي وسيلة بث مباشر .. أنصحكم لا تصورون أي شي خارج الإطار أتمنى الهدوء . pic.twitter.com/TM8kNYJRsh — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 14, 2020

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على واقعة ضبط كل من فواز القرني وعبد الرحمن عبدول بتهمة التهكم على رجال الأم في مدينة مكة وكسر حظر التجوال بأن هذا أمر لا يجب أن يصدر من شخصيات عامة ومسئولة في المجتمع.