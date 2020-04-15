AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق ناري من وليد الفراج لنجمي الاتحاد السعودي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:06 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على واقعة ضبط كل من فواز القرني وعبد الرحمن عبدول بتهمة التهكم على رجال الأم في مدينة مكة وكسر حظر التجوال بأن هذا أمر لا يجب أن يصدر من شخصيات عامة ومسئولة في المجتمع. 

وتابع الفراج عبر برنامج " الدوري مع وليد" الذي يقدمه عبر شاشة قناة SBC أن حسابات اللاعبين على مواقع التواصل الأجتماعي ليست جسابات شخصية أنما هي بمثابة وسائل البث العامة وتخضع لكل القوانين التي تخضع لها وسائل البث المباشر والتي من ضمنها وسائل الإعلام ويطبق عليها نفس القواني. 

وشدد الفراج أن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد لا يستدعي أي تجاوزات ناصحًا الااعبين وكافة الرياضيين بألا يصوروا أي شئ مخالف أو مثير للجدل في تلك الفترة. 

يذكر أن  اللاعبان فواز القرني وعبدالرحمن العبود، ظهرا في مقطع فيديو،  وهما يتحدثان عن واقعة كسر حظر التجول، وأثناء الحديث عن الواقعة، قاما بالتهكم على رجال الأمن، الذين كانوا يقومون بدورهم في تنفيذ القانون، بمنع التجول، كإجراء لحماية صحة السعوديين والمقيمين، إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكمامة السوداء.. لقطة طريفة باستديو وليد الفراج

التويجري: خفض رواتب اللاعبين أمر محتوم

وليد الفراج يفجر مفاجأة بشأن موعد عودة الدوري السعودي

إعلامي يكشف عن شبهة فساد بالدوري السعودي

إعلامي سعودي: أندية الدوري السعودي أفلست

تعرف على الموعد المتوقع لعودة الدوري السعودي

ترشيحاتنا

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

تحذير رسمي من التعليم لـ المدارس الخاصة بعد تكرار شكاوى حجب الخدمات الإلكترونية عن الطلاب

آخر كلمات البطل الحوفي قبل استشهاده..ومحافظ البحيرة يعزي والد الشهيد

الأهلي يرفض التصعيد ضد بيراميدز بعد إعلان التعاقد مع أحمد فتحي

هجوم على داليا البحيرى بعد تدوينة العمالة اليومية

اعتبار الضحايا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء.. ننشر توصيات لجان البرلمان لمواجهة أزمة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة مختلفة.. كارول سماحة تتألق بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

هنتغدى إيه.. مكرونة بالبشاميل والجبن مع الكبدة البانيه اللذيذة

حفيد عمر الشريف يثير الجدل بصور جديدة