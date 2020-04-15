د. محمد حجاب يكتب: هل حظر التجول الكامل ضرورة؟

نادى الكثير بتطبيق حظر التجول الكامل فى ربوع مصر لأجل غير مسمى من أجل الوقاية من كورونا فهل هذا ضرورى الآن؟





أرى أن هذا إذا تم له شق إيجابى وآخر سلبى كيف؟





أولا الإيجابى :

سوف يتم منع الاختلاط لأناس حاملين للفيروس ويتحركون بحرية فى كل الأماكن مما يساعد على منع انتشار العدوى على نطاق واسع مما يقى البلاد شر هذا الوباء ..

هذا طبعا مطلوب وبشدة ولكن سوف يخلق مشاكل كثيرة اذا لم يتم حساب توابع ذلك على عامة الشعب وعلى مؤسسات الدولة .





ثانيا السلبى :

إن لم يتم التطبيق بحرفية مع الوضع فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية سوف يحدث عدم قدرة نسبة كبيرة من الشعب الذين يكتسبون قوت أولادهم يومًا بيوم على توفير الاحتياجات الاساسية للحياة واذا حدث هذا لاقدر الله سيحدث نتائج عكسية نحن فى غنى عنها امثلة لذلك:





١ - العاملون بالقطاع الخاص لن يتم دفع مرتباتهم أو على الاقل سيتم تخفيضها بقدر كبير جدا





٢- أصحاب النشاط الخاص التجارى سوف يتأثرون بشدة نتيجة توقف البيع والشراء

٣- أغلب المصانع والشركات والحرف الانتاجية سوف تغلق مما يؤثر على الانتاج وعلى دفع رواتب العاملين وعلى الوضع الاقتصادى للبلاد ..





.. إذا ما الحل ؟





فى رأيي المتواضع :





١. يتم منع التجمعات نهائيا فى (.الاسواق ...الافراح ...الكافيهات ...الأندية ....الخ) بالقوة والحسم وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين.





٢.تقسيم العمل بمؤسسات الدولة الخدمية ( مثل البنوك....البريد ...المرور ....السجل المدنى .....الخ) الى اربع فترات على الاقل كل فترة ٤ او ٥ ساعات حتى يخف التزاحم عليها وبالتالى على المواصلات وفى الشوارع .

٣. اجبار القطاع الخاص على تقسيم العمل على فترات على العاملين وتوفير سبل الوقاية والحماية للجميع .

٤.تتكفل الدولة والمؤسسات ورجال الاعمال والجمعيات الخيرية بتوفير الاساسيات للفقراء والمعدمين وعمال اليومية .



