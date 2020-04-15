محمد زكريا يكتب: حرب مستعرة

أعلنت ساعة الحائط انتصاف الليل فقام إلى النافذة لإغلاقها وعندما انتهي منها وقف خلف زجاجها يراقب الشارع المقفر والسكون المخيم، حتي نبهته الام راحت توخز ركبته،، تذكره بمجهود اليوم الذي مر من عمره..وبالسبع جراحات التي ساعد فيها استاذ القسم ، وهمس لنفسه وقد اثقلت جسمه ذكريات اليوم، وتذكر ان بعد هذا المجهود تسند اليه نوبتجية الليلة، وتنهد بضيق استشعر ان شيء يجثم علي صدره وتأمل في ذهنه فكرة الناس عن الأطباء ، والي أي حد يسلبونهم حقوقهم بفكرهم الذي لا يدور إلا حول المادة،،





الأطباء أغنياء دائما!! المال بين أيديهم.. لا يكلفهم غير دقائق من العمل السهل! جراحات ومسئوليات.. وتفكير طوال اليوم حول التشخيص ومراقبة المرضي وتتبع حالاتهم.. والسهر والعرق والخوف والأمل والرجاء





كل هذا عمل سهل ؟! فأستشعر بغصه في حلقه فهاجمته الام ركبته مجددا فأنهكت قواه فحاول أن يستريح داخل حجره خاوية علي عروشها من اي أثاث سوي شازلونج مصنوع من المعدن مقسم الي ثلاث طبقات غير متساوية بها فتحات مغطي بطبقة من الجلد الخشن وضع رأسة ورفع قدميه وحاول ان يتمدد بجسمه واحتضنت عيناه اغفاءة رقيقة فتركها تفعل فهو لم يذق طعم النوم منذ أيام.





لم يكن يحلم ولم يكن يتخيل أشياء فحياته أصبحت كلها بعد إكتشاف فيروس كورونا المستجد أحداثا وتغيرات وحقائق.. عيناه ظلتا مقفولتين الا ان عقله وقلبه متيقظان مع كل شريان ينبض بالدم في جسده يتطلعان الي مصر بكل ما فيها من غني وفقير وألم وفرح وضعف وقوة وانتصارات.

لم يكن يحلم.. لم يكن يتخيل أشياء.. كان كقائد للمعركة يواجه اللحظة التي عليه ان يقرر فيها الهجوم أو الانسحاب ويحدد مصير جنوده ومصير الأرض التي يدافعون عنها..





وبينما هو مستلقي في فراشه حتي فتح باب الحجرة ودخلت عليه الممرضة الساهرة لم تستأذن بطرقة كما تعودت ان تفعل ولم تنتظر حتي تسمع أذنه لها بالدخول،،وقام من رقدته ليواجهها وفي عينيه تساؤل عن سر تصرفها.فبادرته قائلة.. دكتور في الاستقبال حالة لشابة درجه حرارة جسدها مرتفعة وتواجه صعوبة في التنفس،،





استمع الطبيب الجملة بقلب مأخوذ استنفر كل ركن في جسده المنهك، تأهب كجندي في أرض معركة ساحتها أجساد بني جنسه، حمل جسده حملا وانطلق إلى حيث وجهته الممرضه، وفي قلبه جملة تتكرر «مازالت الحرب مستعرة، والقتال مستمر».