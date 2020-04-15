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محافظات

محافظ بورسعيد يزور مصنع كابسى للدهانات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:11 م
محافظ بورسعيد يزور
محافظ بورسعيد يزور مصنع كابسى للدهانات بجنوب بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء ، بزيارة مصنع كابسى للدهانات بالمنطقة الصناعية، رافقه خلالها المهندس محمد السيد مالك مصنع كابسى للدهانات جنوب بورسعيد.

وذلك لمتابعة سير العمل داخل المصنع ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة العاملين بالمصنع فى ظل مواجهة أخطار الفيروس المستجد .

وأشاد اللواء عادل الغضبان ، بمعدلات العمل والإنتاج داخل المصنع و تطبيق معدلات الأمان والسلامة داخل المصنع واتخاذ كافة التدابير الوقائية للعاملين بالمصنع.

مؤكدا أهمية تطبيق أعلى مستوى من الإجراءات لحماية العمال داخل المصنع من تداعيات الفيروس الحالى ، لافتا ضرورة استمرار عجلة الإنتاج والعمل حتى يتم الخروج من هذه المرحلة بأقل الخسائر .

و يعد مصنع كابسى للدهانات بجنوب بورسعيد  من أهم المصانع الرائدة بالشرق الأوسط ، والذى يصدر لأكثر من ٦٠ دولة حول العالم ، وتعتبر هذه الكيانات فخرا لمحافظة بورسعيد والتى توفر العملة الصعبة ومختلف فرص العمل لشباب المحافظة .

حيث أكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على توفير كافة الدعم  للمصانع والجهات المختلفة لسير العمل بما يوفر مناخ آمن للعاملين ويحافظ على سلامتهم وسلامة الوطن.

محافظ بورسعيد يزور مصنع كابسى للدهانات
محافظ بورسعيد يزور مصنع كابسى للدهانات
محافظ بورسعيد يزور مصنع كابسى للدهانات
محافظ بورسعيد يزور مصنع كابسى للدهانات
محافظ بورسعيد يزور مصنع كابسى للدهانات
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