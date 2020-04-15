شركة غزل المحلة ترحب بعودة عمال قرية الهياتم والانتظام بالمصانع لسلامتهم صحيا

أصدر مجلس إدارة شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، عن ترحيبه بتوجه جميع عمال وعاملات قرية الهياتم، إلى العمل بمصانع وأقسام وعنابر الشركة وانتظامهم عقب التزامهم بتنفيذ الحجر الصحي لمدة 14 يوما وتعافيهم صحيا داخل منازلهم خشية تفشي وباء "كورونا".





وأعلن مجلس إدارة الشركة، فى بيان رسمي، البدء فى صرف مرتبات المدة للعمال المتغيبين والذين ينطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم الحضور للعمل حسب الجدول، وذلك نظرا للمبالغ المحدودة التي تصرفها البنوك يوميا، والتى جاء فى مقدمتها يوم الأربعاء لأقسام "الغزل – التجهيز"، والخميس مرتبات أقسام "الملابس – الصوف – النسيج".





وأوضح المجلس برئاسة المهندس أشرف عزت أنه سيتم صرف الأجور من الأكشاك الساعة الحادية عشرة صباحا، موجها بضرورة عدم الزحام واتخاذ الاحتياطات الاحترازية لضمان سلامتهم من تفشي وباء "كوفيد 19".