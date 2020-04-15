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محافظات

محافظ البحيرة يعزي والد الشهيد الحوفى بمقابر العائلة في دمنهور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:10 م
محافظ البحيرة يعزي
محافظ البحيرة يعزي والد الشهيد محمد الحوفي
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جمالات الدمنهوري

قدم اللواء المحافظ واجب العزاء، إلى فوزى الحوفى والد الشهيد بطل واقعة الاميرية بالقاهرة ، بعد أن تم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمنطقة القلعة بدمنهور.

وأكد المحافظ أن مصر لم ولن تنسى أبدا أبناءها الذى ضحوا بأرواحهم فداءا لها ودفاعا عن أمنها واستقرارها مشيرا أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد على أحد معالم مدينة دمنهور تخليدا لذكراه التى ستظل باقيا فى قلوبنا أبد الدهر.

وثمن اللواء آمنة بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الابطال الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دمائهم الذكية فداء للوطن ونموذج فريد فى التضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن وكان اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة واللواء هشام نصر  مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا واللواء  ريمون نعيم نائب مدير أمن البحيرة فى مقدمت  صفوف الجنازة العسكرية لشهيد الواجب والوطن المقدم محمد فوزى الحوفى ملفوف بعلم مصر التى قدم روحه فداءا للوطن.

وانطلقت الجنازة العسكرية من أمام فرق الأمن بدمنهور  أعقبها جنازة شعبية وصلاة الجنازة و تشيع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بدمنهور وسط الهتافات المنددة بالإرهاب.

محافظ البحيرة يعزي والد الشهيد الحوفى بمقابر العائلة في دمنهور
محافظ البحيرة يعزي والد الشهيد الحوفى بمقابر العائلة في دمنهور
محافظ البحيرة يعزي والد الشهيد الحوفى بمقابر العائلة في دمنهور
محافظ البحيرة يعزي والد الشهيد الحوفى بمقابر العائلة في دمنهور
محافظ البحيرة يعزي والد الشهيد الحوفى بمقابر العائلة في دمنهور
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