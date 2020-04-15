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شاهد.. عناية مركزة في موقف للسيارات بالبحرين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:05 م
البحرين
البحرين
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا، من دولة البحرين حول إنشاء وحدة عناية مركزة في أحد مواقف السيارات، كأحد الإجراءات المساعدة لوقف انتشار الوباء.

وأشار التقرير إلى إنشاء وحدة العناية المركزة ، كإجراء احترازي في حالة زيادة أعداد المصابين بالكورونا.

كما أعلنت الصحة البحرينية عبر حسابها على تويتر، عن 73 حالة إصابة جديدة، 72 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين وحالة واحدة قادمة من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحى الاحترازى، مشيرة إلى أن  الحالات القائمة بين العمال الوافدين تم رصدها ضمن حملة استباقية لفحص العمالة الوافدة فى مساكنهم فى عدد من مناطق البحرين وتبين عدم مغادرتهم لأماكن سكنهم ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وكشفت الصحة، عن قيام الوحدات المتنقلة وضمن حملة استباقية وبدعم من الشرطة بفحص العمالة الوافدة فى مساكنهم فى المنامة والحد ورأس زويد والعكر والنويدرات والنعيم وبوكوارة وسلماباد وعسكر وسترة ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن تعافى 12 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد 19" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 551 حالة حتى الآن.
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