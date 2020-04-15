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محافظات

بالفيديو كونفرنس .. محافظ المنيا يتابع مع رئيس الوزراء الموقف العام

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:06 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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ايمن رياض

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.


 حيث أسفرت الحملات خلال الفترة من 6-14 ابريل الجاري عن إزالة 348 حالة مخالفة زراعية على مساحة 2096 فدانا وإزالة 444 حالة مخالفة مباني على مساحة 44524 مترا.


جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة.


واستعرض المحافظ ، خلال حديثه مع رئيس الوزراء عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي لكافة الميادين، والأماكن العامة، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني.


كما استعرض المحافظ موقف توافر الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ، ارصدة السلع الغذائية والمواد البترولية ،وموقف صرف منحة العمالة غير المنتظمة ،وكذلك عدد ومساحات الازالات التي تم تنفيذها بالمحافظة .


وقال المحافظ إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن تواصل أعمال رش وتطهير المباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية، وقد أسفرت تلك الحملات عن رش وتطهير 6424 مبني حكومي و295691منزلا و7614شارعا ،  و88 ميدانا .


وأكد المحافظ أن الحملات التموينية مستمرة بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم، حيث أسفرت تلك الحملات خلال شهر مارس عن تحرير 2169 مخالفة منها 1492 مخالفة مخابز و677 مخالفة أسعار وأسواق، كما تم خلال الفترة من25 مارس حتى 14 ابريل تحرير 886 مخالفة منها 563 للمخابز و323 للأسواق.


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