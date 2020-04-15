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محافظات

محافظ القاهرة: إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والتعامل بحسم مع المخالفين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:04 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار الإغلاق التام لجميع الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة القاهرة خلال شم النسيم.

واكد "عبد العال" أنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بمنع التجمعات وتوقيت الحظر حرصًا على الصحة العامة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد  أن  جولاته بالمحافظات لن تتوقف، حيث ستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والانتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة.

وتوجه رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالتهنئة إلى المصريين الأقباط الذين تشهد البلاد احتفالهم بعيد القيامة، خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن تلك الأعياد سيتبعها يوم شم النسيم، مشددًا على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أية تجمعات.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن، قائلًا للمحافظين: أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات.



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