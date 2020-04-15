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أخبار البلد

الفلاحين: الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تلاحما مع الشرطة والجيش

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
نعى حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، في بيان له اليوم، الأربعاء، شهيد الواجب الوطني المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه للحفاظ على أمن الوطن.

وقال أبو صدام إن فلاحي مصر على قلب رجل واحد يقفون مع رجال الجيش والشرطة في خندق واحد ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن. 

وأضاف نقيب الفلاحين: "ستظل مصر بشعبها قوة واحدة ضد كل هذه الخلايا السرطانية، والتي تستغل الأزمات الطبيعية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية".

وأشار إلى أن هذه الأعمال الخسيسة لن تزيد الشعب المصري إلا تلاحما مع الشرطة والجيش، وإصرارا على دحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره"، داعيا المولى جل وعلا أن يرحم الشهيد ويشفي الأبطال المصابين في الحادث ويلهمنا وكل المصريين الصبر والسلوان. 

جدير بالذكر أن قوات مكافحة الإرهاب نجحت في قتل عناصر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية بعد تبادل إطلاق النار معهم استمر لساعات، واستشهد خلال ذلك الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي.
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