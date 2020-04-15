ترامب يغلق باب تمويل منظمة الصحة العالمية.. ردود فعل دولية غاضبة من الرئيس الأمريكي.. الأمم المتحدة: وقت غير مناسب.. روسيا: عازمون على دعمها لمواجهة كورونا.. والصين تدعو واشنطن للوفاء بالتزاماتها

الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار الرئيس الأمريكي

بريطانيا: ليس لدينا خطط لوقف تمويل منظمة الصحة

روسيا: الشغل الشاغل لـ أمريكا العثور على مذنب

الصين تحث واشنطن على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة





لاقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عددَا من التنديدات الدولية، وذلك عقب إعلانه وقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية.





جاء ذلك في الموتمر الصحفي بشأن فيروس كورونا، الذي عقده في وقت مبكر من اليوم، الأربعاء، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تأخرت في التحذير من خطر فيروس كورونا، وتقديمها معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين.





وأشار ترامب إلى أن أخطاء منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة آلاف الأشخاص، مطالبًا إياها بإجراء إصلاحات داخلية.





وعلى أثرها، خرجت عدد من المنظمات والدول تنتقد القرار، فعلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على القرار، قائلا إن الوقت ليس مناسبا لخفض التمويل المقدم لمنظمة الصحة العالمية، وفقا لوكالة "فرانس برس".





وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن أسفه العميق إزاء قرار الرئيس الأمريكي.





كما أعربت أيضا الصين عن قلقها الشديد لتعليق الولايات المتحدة مساهمتها المالية لمنظمة الصحة العالمية.





وحثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة الصحة العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي قراره قطع التمويل الأمريكي للمنظمة.





وعلقت روسيا، اليوم الأربعاء، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعليق تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، فقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه خلال قمة العشرين السابقة عبر تقنية الفيديو، تم دعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة وباء كورونا المستجد.





وأشار إلى أن رؤساء مجموعة العشرين يدعمون جهود منظمة الصحة العالمية بشكل كامل، وهم عازمون على تكثيف الجهود لمكافحة الوباء. بالإضافة إلى ذلك، طلب رؤساء الدول من منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، تحليل الثغرات الموجودة في التأهب للأوبئة وإعداد تقرير لاجتماع مشترك لوزراء المالية والصحة في الأشهر القادمة من أجل إطلاق مبادرة عالمية لمواجهة الجائحة.





كما انتقدت الخارجية الروسية القرار أيضا، معتبرة أن الشغل الشاغل لواشنطن دائما هو العثور على "مذنبين" وإظهار "براءتها من كل الذنوب".





وقالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء: "السياسيون في هذا البلد (أمريكا) دائما منشغلون في البحث عن مذنب، المسئولون عن الوباء هم الصين ومنظمة الصحة العالمية، الشغل الشاغل لهم هو العثور على أنبوب الاختبار الأسطوري وتقديمه للعالم كدليل على ذنب الآخرين وبراءتهم من كل الذنوب".





وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني عن عدم وضع بلاده خطط لوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية.





جاء ذلك تعقيبًا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعليق مساهمة بلاده في تميل منظمة الصحة العالمية.





وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن المتحدث الرسمي باسم جونسون شدد اليوم مرارا على أن المملكة المتحدة ليس لديها خطط لوقف تمويل منظمة الصحة العالمية التي تكافح ضد فيروس كورونا.





وأضاف: "فيروس كورونا يمثل تحديًا عالميًا، ومن الضروري أن تعمل الدول معًا لمواجهة هذا التهديد المشترك".





وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على حسابه الرسمي في "تويتر"، من أن إلقاء اللوم على أطراف أخرى في جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لن يساعد في احتواء الأزمة، قائلا: "الفيروس لا يعرف أي حدود وعلينا العمل بالتنسيق الوثيق في سبيل مواجهته".





ولفت ماس إلى أن أحد أفضل الطرق لتحقيق ذلك هو الاستثمار من أجل تعزيز الأمم المتحدة وبالأخص منظمة الصحة العالمية التي تعاني من نقص التمويل، بغية تطوير وتوزيع اختبارات ولقاحات ضد العدوى.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، اتخذ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون موقفا أكثر تحفظا وأبدى تعاطفه مع ترامب في الانتقادات التي وجهها إلى منظمة الصحة العالمية، لاسيما في ما يتعلق بدعمها إعادة افتتاح أسواق المنتجات الطازجة في الصين.





في الوقت نفسه، لفت إلى أن "الصحة العالمية" تؤدي أيضا "كثيرا من العمل المهم" لاسيما في منطقة المحيط الهادئ، موضحا أن حكومة كانبيرا تواصل التعاون مع المنظمة ولا تنوي التخلي عنها، لكن ذلك لا يعني أن المنظمة تحظى بالحصانة من الانتقادات.





من جانبها، أعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن عن دعم حكومتها للمنظمة الأممية، قائلة: "في وقت نحتاج فيه إلى تبادل المعلومات وتلقي نصيحة موثوق بها تتولى منظمة الصحة العالمية هذا الدور، وسنستمر في دعمها ودفع مساهماتنا إليها".