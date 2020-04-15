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أخبار البلد

أونلاين.. االثقافي الكوري ينظم حلقة تعليمية عن صناعة الحلوى والقهوة المحلية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:10 م
مدير المركز الثقافي
مدير المركز الثقافي الكوري أثناء الحلقة التعليمية
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محمد وديع

نظم المركز الثقافي الكوري اليوم  الأربعاء حلقة تعليمية أون لاين للتعريف بالحلوى الكورية "دالكونا"  والقهوة المصنوعة منها، وذلك احتفالًا بقدوم شهر رمضان الكريم.

وتحظى حلوى "دالكونا" بشهرة كبيرة فى كوريا، ومنها يتم إعداد قهوة دالكونا، وقد تم بث الحلقة على صفحة المركز الثقافي الكوري على الفيسبوك يمكن الدخول من هنا:

https://www.facebook.com/kccegypt/

ومن جانبه قال سانجن يانج مدير المركز الثقافي الكوري إن المركز يحرص على التواصل مع رواده ومحبي الثقافة الكورية في مصر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار في بيان ورد للموقع نسخة منه أنه وفي هذا الصدد سيقوم المركز في الأسبوع المقبل بتقديم دروس تفاعلية لتعليم اللغة الكورية على شبكة الانترنت، لمختلف مستويات اللغة الكورية ومن خلال مدرسي اللغة الكورية المتعاونين مع المركز.  

ونوه يانج إلى أن المركز سيسعى في الفترة المقبلة لتقديم مختلف ألوان الثقافة الكورية أون لاين معربًا عن أمله في استئناف نشاط المركز بصورة طبيعية، بعد التغلب على فيروس كورونا.

أونلاين.. االثقافي الكوري ينظم حلقة تعليمية عن صناعة الحلوى والقهوة المحلية
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