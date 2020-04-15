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بين الناس

بسبب توافد الآلاف ..شلل مرورى في العتبة والموسكي .. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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منار نور - كيرلس صلاح
شهدت منطقة العتبة والموسمي ، وسط القاهرة، شللا بعد نزول الباعة الجائلين على الرغم من اتخاذ الدولة عدة إجراءات لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، وكان من بينها إخلاء منطقتي العتبة والموسكى من الباعة الجائلين.

على جانب آخر، توافد المواطنون إلى العتبة لشراء مستلزماتهم دون وعي منهم بالأضرار التي تنتج عن هذه التجمعات. 

ومن المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يقوموا بتعقيم سطح الماكينة وتعقيم أيديهم بعد استخدامها، حيث إن مواطنا واحدا مصابا قادر على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين.
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