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محافظات

صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 29 ألف مستحق بالبريد والبنك الزراعي في المنيا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:35 م
صرف منحة العمالة
صرف منحة العمالة غير العمالة المنتظمة
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ايمن رياض

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن فروع البنك الزراعي المصري ومكاتب البريد بجميع المراكز، تواصل لليوم الثالث على التوالي، صرف منحة العمالة غير المنتظمة.


وأعلن المحافظ عن صرف 29016  من المستحقين المنحة خلال يومي الاثنين والثلاثاء، منها 17575 منحة عبر منافذ البريد و11441 عبر منافذ البنك الزراعي المصري.


وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة للبدء في صرف تلك المنحة، في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة الغير منتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف.


مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس ، حفاظا  على صحة المواطنين ، وضمن  اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.


وأعلن المحافظ أنه تم تجهيز 114 فرعا للبنك الزراعي المصري، لصرف المنحة، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذ إضافي وذلك خلال الفترة من الاثنين 13-4-2020، وحتى الخميس 16-4-2020.


وكان المحافظ قد تفقد المحافظ اعمال الصرف في عدد من فروع البنك الزراعي المصري ومكاتب البريد.

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