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محافظات

لمكافحة كورونا .. استمرار تطهير المنشآت والشوارع في كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:12 م
أعمال التعقيم ضد
أعمال التعقيم ضد فيروس كورونا
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، تواصل الأجهزة التنفيذية لأعمال التطهير والتعقيم بكافة مراكز ومدن المحافظة والتي تتضمن، الشوارع الرئيسية والفرعية والممرات والميادين العامة والمنشآت الحكومية والحوائط والبريد والبنوك وواجهات المباني والمستشفيات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة جهود المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافه المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة، خاصة يومي الجمعة والسبت، حرصًا على صحة وحياة المواطنين.

وشدَّد المحافظ على متابعة توزيع مواد التطهير، وتحديد المواد المستخدمة وكمياتها، بتطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وذلك استكمالًا لخطة التطهير، بالإضافة إلي استمرار نشر التوعية الصحية السليمة، لتنفيذ خطة الدولة في إطار من التعاون والتنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
لمكافحة كورونا .. استمرار تطهير المنشآت والشوارع في كفر الشيخ.. صور
لمكافحة كورونا .. استمرار تطهير المنشآت والشوارع في كفر الشيخ.. صور
لمكافحة كورونا .. استمرار تطهير المنشآت والشوارع في كفر الشيخ.. صور
لمكافحة كورونا .. استمرار تطهير المنشآت والشوارع في كفر الشيخ.. صور
لمكافحة كورونا .. استمرار تطهير المنشآت والشوارع في كفر الشيخ.. صور
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