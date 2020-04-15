لمكافحة كورونا .. استمرار تطهير المنشآت والشوارع في كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، تواصل الأجهزة التنفيذية لأعمال التطهير والتعقيم بكافة مراكز ومدن المحافظة والتي تتضمن، الشوارع الرئيسية والفرعية والممرات والميادين العامة والمنشآت الحكومية والحوائط والبريد والبنوك وواجهات المباني والمستشفيات.





ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة جهود المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافه المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة، خاصة يومي الجمعة والسبت، حرصًا على صحة وحياة المواطنين.



