AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نقابة الموسيقيين تنعى الشهيد محمد الحوفي: الإرهاب الأسود لا يراعي حرمة الأديان

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:13 م
محمد فوزي الحوفي
محمد فوزي الحوفي
Advertisements
شروق ابراهيم
أشادت نقابة نقابة المهن الموسيقية بدور رجال الشرطة المصرية ودرع أمنها الداخلي في مواجهة الصعاب والتحديات التي يمر بها الوطن من إرهاب أسود لا يراعي حرمات الأديان والمقدسات السماوية ولا حتي محنة الوباء التي يمر بها الوطن. 

 وتندد نقابة الموسيقين وتستنكر ماقام به هذا الإرهاب أمس بمنطقة الٱميرية بالقاهرة في محاولة يائسة وشيطانية  للنيل من الأخوة الأقباط شركاء الوطن أثناء الاحتفالات بأعيادهم بل وعلي الشعب المصري كله  وقد تصدي لهم أبطال الشرطة المصرية. 

وأضافت نقابة الموسيقيين في بيان لها:"نحتسب الرائد محمد فوزي الحوفي شهيدا عند الله والذي استشهد أثناء اقتحام وكر الإرهاب وتصفية عناصره عن آخرهم". 

كما يشيد الفنان هاني شاكر  نقسي الموسيقييت بالدور الأمني لوزارة الداخلية التي تحرس أمن وسلامة الوطن رغم ماتبذله في هذا الوقت العصيب لما تمر به البلاد من وباء كورونا المستجد، وتحية لأبطال مصر علي كل المستويات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح عبد الله ينعى المقدم محمد الحوفي بهذه القصيدة.. شاهد

نعزي أنفسنا في هذا البطل.. تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الشهيد محمد الحوفي

الأنبا إرميا ينعى شهيد الوطن والواجب المقدم محمد فوزي الحوفي

البرلمان ينعى شهيد أحداث الأميرية: الأفعال الخسيسة تزيد قوة وتكاتف مؤسسات الدولة.. وعبد العال يؤكد: دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا

جامعة القاهرة تنعى الشهيد محمد الحوفي: دور الشرطة بارز في مواجهة الإرهاب

رئيس الثقافي القبطي ينعي شهيد الوطن والواجب المقدم محمد الحوفي

ترشيحاتنا

النائب العام: حبس 26 متهما لترويع المسئولين بالقليوبية أثناء تنفيذ إزالة باعتباره عملا إرهابيا

القبض على نجمي اتحاد جدة بسبب سخريتهما من الشرطة السعودية

شاهد.. حيثيات عقوبة الاتحاد الدولي ضد الزمالك بسبب النقاز

الملك سلمان يقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة آثار كورونا على الاقتصاد

اعتبار الضحايا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء.. ننشر توصيات لجان البرلمان لمواجهة أزمة فيروس كورونا

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

AdvertisementS

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

ايران تبني 10 آلاف قبر جديد لضحايا فيروس كورونا

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

بعد خلية الأميرية الإرهابية.. تشريعات صارمة لمواجهة الشقق المفروشة

سلالة جديدة.. طفرة مفاجئة في فيروس كورونا تهدد تطوير لقاحات مضادة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

بعد إعلان وفاتها.. سيدة خمسينية تعود للحياة أثناء إعداد ترتيبات جنازتها.. تفاصيل

اعتبار الضحايا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء.. ننشر توصيات لجان البرلمان لمواجهة أزمة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمالها يسبب السرطان.. أعراض جرثومة المعدة

باكسسوارات في الشعر واليد.. ريهام أيمن تبرز عن أنوثتها بإطلالة كاجوال

بعد إعلان وفاتها.. سيدة خمسينية تعود للحياة أثناء إعداد ترتيبات جنازتها.. تفاصيل