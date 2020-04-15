نقابة الموسيقيين تنعى الشهيد محمد الحوفي: الإرهاب الأسود لا يراعي حرمة الأديان

أشادت نقابة نقابة المهن الموسيقية بدور رجال الشرطة المصرية ودرع أمنها الداخلي في مواجهة الصعاب والتحديات التي يمر بها الوطن من إرهاب أسود لا يراعي حرمات الأديان والمقدسات السماوية ولا حتي محنة الوباء التي يمر بها الوطن.





وتندد نقابة الموسيقين وتستنكر ماقام به هذا الإرهاب أمس بمنطقة الٱميرية بالقاهرة في محاولة يائسة وشيطانية للنيل من الأخوة الأقباط شركاء الوطن أثناء الاحتفالات بأعيادهم بل وعلي الشعب المصري كله وقد تصدي لهم أبطال الشرطة المصرية.





وأضافت نقابة الموسيقيين في بيان لها:"نحتسب الرائد محمد فوزي الحوفي شهيدا عند الله والذي استشهد أثناء اقتحام وكر الإرهاب وتصفية عناصره عن آخرهم".





كما يشيد الفنان هاني شاكر نقسي الموسيقييت بالدور الأمني لوزارة الداخلية التي تحرس أمن وسلامة الوطن رغم ماتبذله في هذا الوقت العصيب لما تمر به البلاد من وباء كورونا المستجد، وتحية لأبطال مصر علي كل المستويات.



