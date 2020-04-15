باسل خياط يخوض السباق الرمضاني بـ النحات.. شاهد

يستعد الفنان باسل خياط، لخوض السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم النحات.
قام باسل خياط، بطرح البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل من خلال حسابه الرسمي على "الأنستجرام"، وعلق عليه قائلًا :"النحات في رمضان2020 آعاده الله عليكم وعلينا بالخير والصحة".
يذكر أن أبرز أعمال باسل الخياط، كل من مسلسل "الرحلة"، و"30 يوم"، حيث حقق نجاحا كبيرا جدا خلال السنوات القليلة الماضية وأثبت نفسه في عالم الدراما.
باسل خياط ممثل سوري، ولد في حي بغداد في العاصمة السورية دمشق عام 1977، بدأ التمثيل منذ أن كان في الثامنة من عمره حيث شارك في مسرح الأطفال.