محافظ البحيرة: تشكيل لجنة لتسلم أعمال رصف في أبوالمطامير وحوش عيسى

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديرية الطرق والنقل ومعمل اختبارت مواد الطرق بالمحافظة لاستلام أعمال الرصف التى تم نهوها بالخطة الحالية الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة.





وبحسب بيان، عاينت اللجنة العينات اللازمة لطريق الريكو المركب مركز حوش عيسى بطول ٠.٧ كم متوسط عرض ١٠ متر أسفلت و معاينة جسر مصرف عبدالحق مركز أبوالمطامير بطول ١.٥ كم عرض ٥ متر أسفلت وطبانات جانبية.





وتم أخذ البلاطات اللازمة وعينات الكور كتر لكل طريق وتكويدها لإجراء التجارب اللازمة طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية لأعمال الطرق والاستلام الابتدائي.





وأكد محافظ البحيرة أنه جارٍ العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2019 /2020 م وذلك لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



