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حوادث

وزير الداخلية يكرم العميد كمال الضبع مدير العمليات وشئون الخدمة بسوهاج

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:14 م
تكريم العميد كمال
تكريم العميد كمال محمود
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اسلام مقلد
كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، العميد كمال محمود الضبع مدير العمليات وشئون الخدمة بمدية امن سوهاج، على ما بذله من جهود موفقة فى الفترة الماضية.

وأناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء دكتور الحسن محمود مدير أمن سوهاج، بتسليم شهادة التكريم للعميد كمال محمود الضبع، التى جاء فيها: "يسرني ان أعرب لكم عن خالص الشكر والتقدير على ما بذلتموه من جهود موفقة راجيا ان يكون هذا التكريم حافزا لكم ودافعا لزملائكم نحو مزيد من التفاني فى الأداء والاخلاص فى العطاء من اجل الوفاء برسالة الأمن النبيلة مع أطيب تمنياتي القلبية".

وزير الداخلية يكرم العميد كمال الضبع مدير العمليات وشئون الخدمة بسوهاج
وزير الداخلية يكرم العميد كمال الضبع مدير العمليات وشئون الخدمة بسوهاج
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