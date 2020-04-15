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محافظات

استغرقت 3 ساعات.. أول ولادة قيصرية لسيدة مصابة بـ كورونا فى مستشفى العزل بكفرالزيات.. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:43 م
احتفالات داخل مستشفى
احتفالات داخل مستشفى العزل بكفر الزيات
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أحمد على
شهد مستشفي كفرالزيات العام بمحافظة الغربية اليوم إجراء أول عملية ولادة قيصرية استغرقت 3 ساعات متواصلة لسيدة مصابة بالوباء عدوي "كورونا المستجد" بعدما احتفلت كافة أطباء والطواقم الرعاية الصحية داخل العزل بعيد زواجها مع زوجها المحتجز برفقتها للوقاية والعلاج من وباء "كوفيد 19 " .



فى المقابل  أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليماته إلي الدكتور هشام شيحه مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بضرورة مباشرة سير فعاليات إجراء العملية القيصرية للسيدة المتزوجة والتأكد من توافر كافة الخدمات العلاجية والجراحية اللازمة لضمان سلامة السيدة وخروج الطفل فى حالة صحية جيدة.


كما  أوصي "حميده " مدير مستشفي العزل بكفرالزيات بأهمية توفير كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الاحترازية لاستقبال الطفل المولود أثناء بقاء والديه داخل غرف العزل الصحي لمدة 10 أيام على الأكثر فضلا عن تجهيز سرير للطفل بعناية وغرف الرعاية للأطفال المبسترين وتسليمه إلى ذويها عقب خروجهما والعودة إلي منزلهما .



وكان مستشفى العزل بكفر الزيات شهدت احتفال شاب  محمد عوض وزوجته ياسمين نصر من المصابين بفيروس كورونا المستجد وهما من أبناء محافظة القليوبية بعيد زواجهما الأول داخل المستشفى.


وحرص أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى من أطباء وتمريض على مشاركة الزوجين احتفالهما بعيد زواجهما الأول، وأحضر الأطباء تورتة وبلونات للاحتفال مع الزوجين بعيد زواجهما لرفع الروح المعنوية للزوجين لتخطي محنة إصابتهما بفيروس كورونا.


كان الزوجان أصيبا بفيروس كورونا المستجد وتم نقلهما للحجر الصحي بكفر الزيات، وبعد علم الطاقم الطبي بالمستشفى بموعد عيد زواجهما الأول تم إحضار بالونات وتورته وتقديم هدية لهما تعبيرا عن فرحتهم بمشاركة الطاقم الطبي لهم بالاحتفال معهم بعيد زواجهما لرفع روحهم المعنوية.


وقدم الزوجان الشكر للجيش الأبيض لمفاجأتهم بهذا الحفل وإحضار تورته وبالونات وحرصهم على الاحتفال بعيد زواجهما الأول . 

من ناحية أخري كشف الدكتور هشام شيحه مدير الطب الوقائي فى تصريحات صحفية أن الحجر الصحي بمستشفي كفرالزيات يحوي رجال وسيدات وأطفال تترواح أعمارهم السنية ما بين "3 – 14" سنة لافتا بقوله " هناك تنسيق كامل مع مسشفي الصحة النفسية والعصبية بجامعة طنطا  لمراعاة كافة الظروف التى يمر بها الأطباء وفنيات التمريض والمرضي داخل أقسام العزل الصحي والوقائي " .

وجدير بالذكر أن  مديرية الصحة بطنطا أعلنت  ارتفاع حصيله مصابي الكورونا من ١٨ حاله ايجابيه الي ٢٣ ايجابيه، عقب إجراء فحوصات طبية والتحاليل لكافه المخالطين للمصابين بنطاق قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى . 

كما فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية  من خلال الدفع بالمدرعات والدوريات الشرطة وأقوال الأمنية لإغلاق أبواب ومداخل القرية لتطبيق العزل المنزلي ووقاية كافة المواطنين من كبار السن من الرجال والسيدات
لمدة أسبوعين على الأكثر لتأمين أرواح وحياة ذويهم.
استغرقت 3 ساعات.. أول ولادة قيصرية لسيدة مصابة بـ كورونا فى مستشفى العزل بكفرالزيات.. صور
استغرقت 3 ساعات.. أول ولادة قيصرية لسيدة مصابة بـ كورونا فى مستشفى العزل بكفرالزيات.. صور
استغرقت 3 ساعات.. أول ولادة قيصرية لسيدة مصابة بـ كورونا فى مستشفى العزل بكفرالزيات.. صور
استغرقت 3 ساعات.. أول ولادة قيصرية لسيدة مصابة بـ كورونا فى مستشفى العزل بكفرالزيات.. صور
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