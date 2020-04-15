أهم الأخبار.. قرار جمهورى بالعفو عن متهمين.. سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من التفاصيل والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..









سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-4-2020، تباينًا في السوق الإماراتي.









أمرَ النائبُ العامُّ بحبسِ ستةٍ وعشرين متهمًا خمسةَ عشرَ يومًا على ذمةِ التحقيقاتِ؛ لاتهامِهمْ بارتكابِ عمل إرهابي وهو استخدامُهم القوةِ والعنفِ والتهديدِ والترويعِ ضدَّ مسئولينَ وموظفينَ بمحافظةِ القليوبيةِ وقوةٍ من الشرطةِ حال تنفيذهِم قراراتِ إزالةِ مخالفاتِ بناءٍ على أراضٍ من أملاك الدولة بمدينة الخانكة؛ وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع وأمنه للخطر، وإلحاق الضرر بالأموال والأصول والأملاك العامة والاستيلاء عليها، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة والوحدات المحلية من القيام بعملهم وممارستهم بعض أوجه نشاطهم، وتعطيل تطبيق أحكام القانون واللوائح؛ وكان من شأن ذلك الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولاتهامهم بإتلاف أموالٍ منقولةٍ عمدًا لا يمتلكونها.









ظهرت مراسلات جديدة مسربة من وزارة الخارجية الأمريكية، تعود لعامين سابقيين، تؤكد أن فيروس كورونا المستجد بدأ انتشاره من معمل ووهان الصيني.













تمكنت أجهزة حي المعصرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، من إغلاق 3 محلات تجارية شهيرة، تقدم لحم الحمير للمواطنين منها متواجد منذ أكثر من 20 عامًا.









تصدرت الفنانة داليا البحيرى تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد هجومها على العمالة اليومية وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل ودفعها أيضا لتوضيح سبب حديثها عن العمالة اليومية.













عرضت فضائية الحدث تقريرا رصد موجة انتقادات واسعة شنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعى ضد منظمة الصحة العالمية.









أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 157 لسنة 2020 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2020.













أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جولاته بالمحافظات لن تتوقف، حيث ستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والانتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة.









قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء الغلق الكامل لمدينة جمصة ومدينة 15 مايو ، ومدينة الشيخ زايد ، والمنصورة الجديدة بجمصة ،من اليوم ولمدة 10 أيام، والتى من المحتمل توافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها لقضاء إجازة أعياد الربيع وشم النسيم.







