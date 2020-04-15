محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية ، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ، والقمص بجيمى الأنبا بولا راعى كنائس مطروح ، والسادة الوزراء والمحافظين الاقباط بمناسبة الاحتفال عيد القيامة المجيد.





وقال المحافظ: يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة مطروح وجميع قيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لابن مصر البار وباعث نهضتها الحديثة الرئيس عبد الفتاح السيس رئيس الجمهورية.



