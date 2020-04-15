كرداسة يتقدم بالشكر للنجوم بعد مبادرة الطويلة

تقدم مجلس إدارة مركز شباب كرداسة برئاسة سعيد حامد رجب وسمير عبد اللطيف هديب نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لنادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة ، وذلك بعد أن أرسل لنادي النجوم خطابًا رسميًا بعد المبادرة التي أطلقها محمد الطويلة رئيس النادي لدعم للاعبي أندية الدوري المصري القسم الرابع والثالث التي تقع في محيط الأندية الجغرافي بواقع خمسة أندية لكل نادي يقوم بالرعاية.





ودعم نادي النجوم لكرة القدم أربعة فرق من الفرق المشاركة بالدوري القسم الرابع بمنطقة الجيزة لكرة القدم وهم مركز شباب أوسيم ومركز شباب أطفيح ومركز شباب منشأة البكاري ومركز شباب كرداسة ، حيث حرر نادي النجوم "شيكات" لعدد 125 لاعبا من تلك الفرق.



