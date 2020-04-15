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أخبار البلد

الرمحي: الصحفي الداعم للإرهاب خائن لله والوطن وشرف المهنة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الصحفيين على قلب رجل واحد في مواجهة الكيانات الإرهابية «وجماعات الشر» و«تجار الدم» الذين استباحوا الأرواح والأعراض ولا هدف لهم سوى إسقاط الدولة المصرية.

وشدد «الرمحي» على أن الصحفي أو الإعلامي الذي يدعم الجماعات الإرهابية خائن لله والوطن وميثاق الشرف الصحفي.

وطالب كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإصطفاف خلف الدولة المصرية في مواجهة ما أطلق عليه «الإرهاب الأسود».

جاء ذلك تعليقًا على العملية الناجحة التي قامت بها وزارة الداخلية والتي قامت خلالها بتصفية خلية «الأميرية» الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الأخوة الأقباط.

وناشد عضو مجلس نقابة الصحفيين الزملاء في كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بكشف الجهات والدول الداعمة لتلك الجماعات الإرهابية وفضحها أمام الرأي العام.
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