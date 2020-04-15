محافظ الجيزة يوقف تراخيص البناء لمده 3 أشهر

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بإيقاف تراخيص البناء لمدة 3 شهور في جميع أنحاء المحافظة.





وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ القرار بمنتهى الحزم ومحذرا لمن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.





ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية وجهاز حماية أملاك الدولة بالإزالة الفورية لأى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وتحويل المتعدين علي الاراضي للنيابة العسكرية ومصادرة اي أدوات أو معدات يتم ضبطها تنفيذا للقانون والحفاظ على حقوق الدولة والشعب فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد .