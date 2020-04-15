المتحدة تقدم اشتراكا مجانيا في Watch iT لمدة عام للعاملين في مستشفيات العزل

قال المهندس حسام صالح ، المتحدث الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مجلس إدارة الشركة برئاسة تامر مرسى، قرر تقديم اشتراك مجانى فى منصة " Watch iT " الرقمية لمدة عام كامل لكل الأطقم العاملة فى مستشفيات العزل وذلك تقديرا لهم على كل ما يبذلونه من جهود مميزة وما يتعرضون له من أخطار جسيمة للحفاظ على حياة المواطنين.





وأوضح " صالح " أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة فى هذا الصدد، تقديرا لدور جيش مصر الأبيض من العاملين فى القطاع الطبى وعلى وجه التحديد من يعملون في مستشفيات العزل.





يأتي ذلك في إطار التقدير لأطقم مستشفيات العزل واستمرارا إلى قوافل المتحدة التي تجوب محافظات مصر يوميا لتشارك المواطنين تقديرهم لجيش مصر الأبيض بكل أفراده في مواجهة محنة فيروس كورونا المستجد.