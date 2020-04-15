أتبعها فورًا.. نصائح فعالة للتخلص من إجهاد العيون الناتج عن العمل المنزلى

تؤدي مشاهدة شاشة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة لفترة طويلة إلى الضغط على النظام البصري مما يؤدي إلى جفاف العين أو حكة في العين أو صداع أو احمرار في العين أو مشاكل أخرى في العين، في حين يتم تعديل بيئة المكتب بأضواء وتكنولوجيا جيدة لمنع إجهاد العين ، يمكن أن يصبح العمل من المنزل غير صحي في بعض الأحيان بسبب عدم توفر مثل هذه البيئة.





وكشف موقع "boldsky" عن عدة نصائح للحفاظ على صحة العيون إليكم أهمها:





- أخذ فترات راحة

يمكن أن يسبب العمل المستمر لساعات طويلة آلامًا في العين والرقبة والكتف، أفضل طريقة لمنعها هي أخذ فترات راحة قصيرة ومتكررة، وفواصل صغيرة من حوالي 4-5 دقائق أثناء العمل تساعد على إرخاء عينيك وتقليل الانزعاج، هذا يحسن أيضًا إنتاجية عملك ويساعدك على التركيز بشكل أكبر على مهمتك.





- ضبط الإضاءة

الإضاءة السليمة لمساحة العمل الخاصة بك في المنزل ضرورية للحد من إجهاد العين ، إذا كان هناك ضوء مفرط في الغرفة بسبب ضوء الشمس أو الإضاءة الداخلية ، فقد يزيد الضغط على عينيك من التسبب في الألم أو مشاكل الرؤية الأخرى، وينطبق الشيء نفسه في بيئة الإضاءة المنخفضة. لذلك ، من الضروري العمل في بيئة إضاءة متوازنة.





- استخدام شاشة مضادة للوهج

تساعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المزودة بشاشة مضادة للتوهج في التحكم في الضوء الإضافي الذي يسقط عليه في مكان العمل ، بسبب الإضاءة القابلة للتعديل ، هذه الفلاتر غير مطلوبة ولكن أثناء العمل من المنزل ، قد تتسبب في إجهاد العين إذا لم يتم تركيبها على شاشة الكمبيوتر لمنع الوهج ، كما يمكن استخدم الستائر لتقليل ضوء الشمس في الغرفة أو استخدم الأضواء الخافتة.





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- ارتداء النظارات الموصوفة

يمكن أن يسبب إجهاد العين لفترة أطول مشاكل مثل آفات العين أو إعتام عدسة العين، هذا هو السبب في أن تقليل الضغط على العين مهم جدًا لحماية صحة عينيك، يساعد ارتداء النظارات الموصوفة أثناء العمل على عرض الشاشة دون إمالة رأسك للخلف، يساعدك على الرؤية بشكل مريح خاصة إذا كان لديك ثنائي البؤرة أو متعدد البؤر.





- ممارسة عينيك من خلال إجراء تمارين العين على فترات