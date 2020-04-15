الغذاء والدواء: 8 مصانع في السعودية تنتج 3.7 مليون كمامة أسبوعيا

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، وجود 8 مصانع في المملكة تنتج أسبوعيا 3.7 مليون كمامة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة خلال المؤتمر الصحافي اليومي أن "عدد المصانع المحلية الخاصة بالمعقمات بلغت 49 مصنعًا، بارتفاع 40%، تنتج أكثر من مليون ونصف المليون لتر من المعقمات".

وذكر المتحدث أن هيئة الغذاء والدواء السعودية تدعم الصناعة المحلية للأدوية.

كانت هيئة الغذاء والدواء قد ذكرت في 7 أبريل الجاري أنه تم زيادة عدد مصانع المعقمات إلى 31 مصنعا في المملكة، في ظل تهافت الناس على شراء تلك المنتجات لمواجهة احتمال انتقال العدوى عبر ملامسة الأسطح الملوثة أو غيرها.

كما أعلنت عن إيقاف تصدير كافة الأجهزة الطبية منذ بداية الأزمة.