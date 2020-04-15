خالد النبوي ينشر بوستر مسلسله الجديد: "منصور الدهبي مش خدام حد"

شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره صورة للبوستر الخاص بفيلم "يوم وليلة"، من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق خالد على الصورة قائلة: "مبسوط من تعليقاتكم جدا وبتابع تفاعلكم على الشخصية والفيلم .. منصور الدهبي مش خدام حد.. يوم وليلة".





وتفاعل مع الصورة عددا من محبيه؛ حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "أنت فنان عظيم".





وتابعت أخرى قائلة: "عالمي كالعادة نجم سابق عصره بكتير".



