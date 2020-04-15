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توك شو

شاهد.. وصول أول قطار محمل بالإمدادات الطبية قادما من ووهان إلى ألمانيا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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آيات أحمد
وصل أول قطار شحن، من مدينة ووهان الصينية إلى مدينة دويسبورغ في ألمانيا، محملا بأدوية وإمدادات طبية لازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واستغرق القطار الذي يحمل 50 حاوية في رحلته 15 يوما، وذلك بعد إعادة فتح طريق الحرير الجديد بشهرين ونصف، ليتم تسليم حمولته في ألمانيا والتي تتكون من المستلزمات الطبية وقطع غيار السيارات والإلكترونيات وكابلات الاتصال.

وجرى إنتاج معظم السلع المصدرة في ووهان، بما فيها أكثر من 165 طنا من النسيج ذي الاستعمال الطبي وهو منتج مطلوب بشدة في أوروبا لإنتاج الكمّامات وغيرها من المعدات الطبية.

واستؤنفت حركة قطارات الشحن الآن بـ40 قطارا في الأسبوع بين مدينة دويسبورج الألمانية ومواقع مختلفة في الصين.
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