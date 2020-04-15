البحرين تشيد بجهود القوات المصرية في مكافحتها للإرهاب

أكدت وزارة خارجية البحرين موقف المملكة الثابت والداعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب وللتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها معها فيما تقوم به من دور استراتيجي في تعزيز الأمن القومي العربي والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة.





ووفقًا لوكالة أنباء البحرين، أشادت وزارة الخارجية بالجهود الكبيرة التي قامت بها قوات الأمن المصرية بكفاءة عالية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب وقيامها بالقضاء على الخلية الإرهابية في أحد أحياء القاهرة والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية خلال احتفال اقباط مصر بعيد القيامة.





وأعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية وذوي الضحايا من شهداء الأمن المصري، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.





وجددت موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.