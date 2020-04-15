AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. الصناعات الأمريكية تسجل أدنى مستوى لها منذ 1946

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:46 م
الصناعات الأمريكية
الصناعات الأمريكية تسجل أدنى مستوى لها منذ 1946
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن الصناعات الأمريكية سجلت أدنى مستوى إنتاج لها منذ عام 1946، نتيجة لإجراءات إغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا.

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ2 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

فيما بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ما يزيد عن 25 ألف حالة.

وكانت وكالة "رويترز"  قالت إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تضاعف خلال أسبوع واحد ليصل إلى 25 ألف حالة.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى حاجز الـ600 ألف إصابة، أكثر بـ 3 أضعاف عدد الإصابات في أي دولة في العالم.

وتواصل الولايات المتحدة تصدرها دول العالم كأكثر بلدان العالم تضررا من فيروس كورونا على صعيد أرقام الإصابات والوفيات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

300 ألف إصابة و8 آلاف متوفى بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

رويترز: إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 600 ألف والوفيات 25 ألفا

2082 حالة.. الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ كورونا في يوم واحد

إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ 2 مليون

2200 وفاة بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم

الدانمارك تعيد فتح المدارس بعد شهر من إغلاقها بسبب كورونا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يطالب المحافظين بالغلق الكامل لأية حدائق أو متنزهات أو شواطئ

شوبير: الجبلاية تحاول تخفيف الضغط عن الزمالك بإخفاء عقوبة النقاز

بعد فرض الحجر الصحي على مناطق فيها.. ما الذي يحدث في شبرا الخيمة؟

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

سلالة جديدة.. طفرة مفاجئة في فيروس كورونا تهدد تطوير لقاحات مضادة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر: الخوف يزيد من فرصة الإصابة بكورونا

إهمالها يسبب السرطان.. أعراض جرثومة المعدة

باكسسوارات في الشعر واليد.. ريهام أيمن تبرز عن أنوثتها بإطلالة كاجوال