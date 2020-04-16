مستشار حزب الوفد ينعى شهيد الواجب الوطني المقدم محمد الحوفي

نعى محيى بدراوي، مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، شهيد الواجب الوطني، المقدم محمد فوزى الحوفي الذي اُستشهد مساء أمس الأول، الثلاثاء، بمنطقة الأميرية بالقاهرة أثناء أدائه واجبه تجاه وطنه، وأثناء مواجهة أبطال وزارة الداخلية لخلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية، وتستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين.









وأعرب "بدراوى"، فى بيان صحفي، عن بالغ التعازي لأسرة شهيد الواجب، ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.









وقال مستشار الهيئة البرلمانية، إن رجال الأمن هم العين الساهرة على سلامة الوطن دوما يضربون أروع الأمثلة في الجسارة والتضحية للوصول إلى الهدف المنشود ودحر الإرهاب الأسود.









وأضاف أن هؤلاء الرجال الأوفياء أدوا ملحمة معهودة حتى قضوا على الخلية الإرهابية لتكون رسالة دامغة مصر دولة أبية وقوية.



