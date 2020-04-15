AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. احتفال السكان الأصليين في أمريكا وكندا بفصل الربيع

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:53 م
احتفال السكان الأصليون
احتفال السكان الأصليون في أمريكا وكندا بفصل الربيع
Advertisements
فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو احتفالات السكان الأصليون في امريكا وكندا بفصل الربيع ولم يبالوا بوجود كورونا او عدمه.


وفي مثل هذه الأوقات من كل عام، يخرج السكان الأصليون في أمريكا وكندا للاحتفال بحلول فصل الربيع وإحياء ما يسمى بمهرجانات "باو واو".

 

إلا أن هؤلاء قد أُجبروا على التزام منازلهم هذا العام بسبب الحظر الإجباري الكامل الذي فرضته السلطات في الولايات المتحدة كما في كندا ومختلف أنحاء العالم لكبح جماح فيروس كورونا الجديد.


وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأطراف المعنية، وأهمها إلغاء التجمعات، قررت العديد من العائلات الاحتفال بهذه الذكرى من منازلهم. وقدمت العروض الفنية والرقصات وفق طقوس يقدسها الصغار والكبار وكانت المطابخ وغرف الجلوس والنوم بمثابة حلبات لهذه الرقصات.


وتم التقاط هذه العروض وتحميلها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ولاقت استحسانا واسعا من قبل مستخدمي هذه المواقع، هذا وتم إنشاء مجموعة خاصة عبر موقع فيسبوك تحت عنوان "فيسبوك سوشيل بوواو"، وانضم إلى هذه المجموعة حتى هذه اللحظة حوالي 140000 شخص.


وتعتبر ويتني رينكونتر، المنظمة المشاركة في المجموعة عبر الفيسبوك، أن "هذه الخطوة تعد فرصة جديدة لمشاركة الآخرين وتقديم المعلومات حول ثقافتهم، وأضافت أنهم يتلقون منذ إنشاء الصفحة العديد من ردود الأفعال الإيجابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في يوم المرأة العالمي 2020.. فيسبوك يحتفل بالسيدات اللاتي يستخدمن منصته في خدمة المجتمع

بـ 3 ملايين دولار للمشاركين فيه.. فيسبوك تعلن عن برنامج تحفيز المجموعات

محافظ الإسماعيلية عن احتفالات شم النسيم: بلاش حد يفكر

ترشيحاتنا

النائب العام: حبس 26 متهما لترويع المسئولين بالقليوبية أثناء تنفيذ إزالة باعتباره عملا إرهابيا

الأهلي يرفض التصعيد ضد بيراميدز بعد إعلان التعاقد مع أحمد فتحي

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

فنانة شهيرة تنجو من حريق هائل فى منزلها

قصة رفض الشيخ الشعراوي نقل مقام إبراهيم.. وتعليق الملك سعود عليه

آخر كلمات البطل الحوفي قبل استشهاده..ومحافظ البحيرة يعزي والد الشهيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر: الخوف يزيد من فرصة الإصابة بكورونا

إهمالها يسبب السرطان.. أعراض جرثومة المعدة

باكسسوارات في الشعر واليد.. ريهام أيمن تبرز عن أنوثتها بإطلالة كاجوال