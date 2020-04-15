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مرأة

بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:38 م
سميرة سعيد ا
سميرة سعيد ا
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هاجر هانئ
تهتم دائما الفنان المغربية  سميرة سعيد  بمظهرها وأناقتها ومتابعة أحدث صيحات الموضة، إلا أن رغم ذلك تظهر فى بعض الأحيان بإطلالات غريبة وغير تقليدية.

فقد كشفت إطلالات سميرة سعيد  عن ذوقها الغير تقليدي الذى يجعلها محط الأنظار ولكن على الرغم من غرابة إطلالتها فى بعض الأحيان إلا أنها أنيقة أيضا.

سميرة سعيد  من النجمات اللاتى يخطفن الأنظار دائما بإطلالتهن المختلفة والغريبة ولكنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، فهى تحرص على اقتناء الملابس المميزة ذات التصميمات غير التقليدية، كما أنها تظهر فى  بعض  المناسبات بالفساتين ذات التصميمات التى تعتمد على الأقمشة الغريبة.

تعتمد سميرة سعيد  فى الكثير من الأحيان على الإطلالات الحيوية ذات الألوان المبهجة كالأصفر والأحمر والأخضر، كما تحرص على إستخدام مساحيق التجميل الهادئة التى تكشف عن جمال بشرتها وملامحها.
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل
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