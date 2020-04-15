شاهد.. أرانب تحتفل بعيد الفصح بارتداء كمامات زرقاء

عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو أظهر مجموعة من الأرانب وهي ترتدي كمامات زرقاء من وحي أزمة فيروس كورونا، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الفصح في العاصمة اليونانية أثينا.





وأوضحت أن متجر حلويات يوناني في شمال أثينا سعى لزرع البسمة على وجوه زبائنه خلال فترة عيد الفصح في خضم تفشي أزمة فيروس كورونا.





وأضافت أن المحل قام ببساطة بإضافة كمامات زرقاء لأرانب الشوكولاته التي تباع كل عام في هذه المناسبة، وليس هذا فقط بل كذلك ارتدت هذه الأرانب التي بيعت سريعًا قفازات واقية زرقاء، كلها مصنوعة من الحلوى بالطبع.

وظلت محلات الكعك والمخابز في اليونان مفتوحة خلال الإغلاق العام والحجر الصحي.

وكثفت السلطات اليونانية حملاتها لمواجهة الخروقات قبيل عيد الفصح الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذكس في 19 أبريل.