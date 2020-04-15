واتسآب تثير غضب مستخدمي آيفون بإزالة ميزة مهمة

iPhone ، مما يجعل مشاركة الصور وصفحات الويب المثيرة للاهتمام مع جهات الاتصال الخاصة بهم أصعب قليلا. تعتزم خدمة التراسل الفوري واتسآب WhatsApp، لإجراء تغيير غير متوقع على تطبيقها لهواتف آيفون، مما يجعل مشاركة الصور وصفحات الويب المثيرة للاهتمام مع جهات الاتصال الخاصة بهم أصعب قليلا.









ووفقا لما ذكره موقع "techradar" التقني، قدمت خدمة التراسل في وقت سابق من هذا العام، خيارا جديدا لقائمة السياق لتسهيل إرسال المحتوى إلى جهات الاتصال ضمن التطبيق.









ومع أن التحديث كان صغيرا، لكنه سهل عملية إرسال الروابط والصور إلى جهات الاتصال دون الحاجة للدخول إلى التطبيق، ومع ذلك، أزالت الخدمة المملوكة لفيسبوك هذا الخيار ضمن أحدث إصدار تجريبي من تطبيقها لمستخدمي آيفون، وفقا لتقارير موقع WABetaInfo.









ويأتي هذا التغيير ضمن تدابير خدمة التراسل الفوري الأشهر واتساب، لوقف انتشار المعلومات الخاطئة في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أضافت خلال الأشهر الماضية، العديد من التدابير من بينها تسهيل التحقق من الرسائل، وإنشاء مركز معلومات خاص بفيروس كورونا، إلى جانب فرض عدد محدد لمرات مشاركة الرسائل.









وتم استبدال ميزة مشاركة جهات الاتصال الآن برمز واتساب للمشاركة، بحيث يجب على المستخدمين النقر على أيقونة واتساب وتحديد الشخص الذي يرغبون بمشاركة العناصر معه.



