عزل طبيب أجرى أول عملية ولادة لمصابة كورونا بمشتشفى كفر الزيات

شهدت مستشفي العزل بكفر الزيات بمحافظة الغربية إجراء أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تبلغ من العمر ٢٣ عاما وعلي الفور تم عزل الطبيب الذي أجرى العملية داخل المستشفي.





وأشارت مديرية الصحة بالغربية إلى أن العملية تمت بنجاح بمشاركة طاقم طبي من العزل وذلك على يد طبيب متخصص نساء وتوليد تم استدعائه لإجراء الولادة وتم عزله على الفور لتأمين حياته.





وأشار الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية إلى أن المولد " ذكر" تم إيداعه بالحضانة وحالته مستقرة، لافتا إلى أن طبيب النساء والتوليد الذى أجرى العملية تقرر الإبقاء عليه داخل العزل الصحى ضمن طاقم المستشفى فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.