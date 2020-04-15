أخبار العلوم والتكنولوجيا| ميزة جديدة من فيسوك.. إل جي تطلق هاتفها الأحدث القابل للطي.. إطلاق سلسلة Honor 30

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
أطلقت شركة فيسبوك Facebook الأمريكية عملاق التواصل الاجتماعى ميزة جديدة لخدمة ساعات آبل Apple Watch تهدف إلى تقريب المستخدمين افتراضيًا، وذلك في ظل عدم قدرتهم على التواجد في نفس المكان جسديًا بسبب تطورات فيروس كورونا المستجد COCID-19.
أعلنت شركة إل جي LG، عن جهاز أندرويد قابل للطي LG Folder 2، والذي تستهدف به الشركة الأشخاص ذوي الميزانية المحدودة وكبار السن، الذين يفضلون هاتفا سهل الاستخدام.
إذا كنت من محبي هاتف آيفون الأشهر فى العالم والمقدم من علامة آبل الفاخرة، حيث الأداء المميز والتصميم الأنيق، ولكن يعيبه سعره المرتفع إذ أنه يمكنك الحصول على نسخة من آيفون 7 بسعر مخفض مقارنةً بسعره الأصلى.
كشفت العديد من التسريبات عن سلسلة هونر الرائدة Honor 30، والتى ستعلن عنها الشركة الصينية بشكل رسمي اليوم، الأربعاء، في الصين، وستضم التشكيلة الجديدة ثلاثة هواتف هي: Honor 30 و Honor 30 Pro وHonor 30 Pro plus.
أكدت شركة جوجل Google، أنها ستستخدم البنية التحتية لخدمات جوجل بلاي لتحديث هواتف أندرويد والأجهزة المحمولة الأخرى بمتتبع فيروس كورونا COVID-19 القادم، الذي تطوره بالتعاون مع شركة آبل Apple، مما يضمن حصول المزيد من هواتف أندرويد على التحديثات، وأن يضمن أيضًا توفرها للهواتف العاملة بنظام أندرويد 6.0 مارشيمالو أو أعلى.
أطلقت شركة سامسونج Samsung، رسميا حاسوبها اللوحي الأحدث Galaxy Tab S6 Lite، بمواصفات رائدة وشاشة مميزة مع دعم للقلم الإلكترونيS Pen في إندونيسيا، بسعر 425 دولارل أمريكيا.
أعلنت شركة هونر، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي، رسميا عن سلسلتها الرائدة Honor 30، والتى تضم ثلاثة أجهزة هي هونر 30 Honor 30 وهونر 30 برو Honor 30 Pro وهونر 30 برو بلس Honor 30 Pro Plus.