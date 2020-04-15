التمثيل التجاري: كورونا أرجأت تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية المقرر لها يوليو المقبل

أكد احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى ان اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ فى يوليو المقبل، الا ان هناك بعض الدول لم يتم التوقيع عليها برلمانيا، وتم التوقيع من خلال 27 دولة، لافتا إلى أنه بسبب أزمة كورونا توقفت الاجتماعات بين الدول للوصول إلى الأطر النهائية للتنفيذ الاتفاقية.





وأشار خلال اجتماع لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال عن طريق البرنس كونفرانس اليوم إلى انه يتم حاليا إعداد قوائم السلع والخدمات التى ستكون ضمن التحرير من الرسوم الجمركية وفقا للاتفاقية.





ومن حانبة أكد مصطفى الجارى رئيس لجنة بجمعية رجال الأعمال المصريين دور المكاتب التجارية فى البلدان المختلفة مهم جدا لتوافر الفرص الاستثمارية والتجارية فى تلك الدول وكيفية الاستفادة منها.





ولفت الى ان ان الدخول للسوق الاسبان لابد من الحرص فى اتفاقياتنا التجارية معاها، خاصة وانها تعانى من أزمة بالكهرباء، لافتا إلى أن الصين والأزمة التى مرت بها ستخلق فرصا كبيرة للمنتجات المصرية.



