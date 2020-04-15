علي عيسى: ضرورة إنشاء خط ملاحي بين الدول الأفريقية المجاورة لتسهيل حركة البضائع

أكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أفريقيا تستقبل خضروات وفاكهه المصرية منخفضة جدا، نتيجة المشاكل النقل والتى تعرضها لاتلف لطول الرحلة وعدم توافر النقل المبرد والتى يكون أسعاره مرتفعة، إضافة إلى أن أفريقيا تمتاز بزرع الخضروات والفاكهة.





وأضاف عيسى، خلال اجتماع لجنة أفريقيا بجمعية رجال الاعمال المصريين عبر البرنس كونفرانس اليوم ان الاتفاقية التجارة الحرة الإفريقيا لابد من تنفيذها ، وتفعيلهاضرورة، حيث ستعتبر تشكل فرق كبير فى النفاذ الصادرات المصرية للسوق الأفريقية.





ولفت إلى أن مصانع الملابس الجاهزة المصرية والمفروشات يمكنها خدمة السوق الإفريقي وتصبح بديلا للأسواق الخارجية الأخرى ، مطالبًا بضرورة انشاء خط ملاحى بين الدول الإفريقية المجاورة لتسهيل حركة البضائع.



