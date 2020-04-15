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بين الناس

مسن يحتاج إلى العلاج بميدان فيكتوريا بمحافظة القاهرة.. شاهد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:34 م
رجل مسن
رجل مسن
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احمد قطب
أرسل القارئ  مالك بحر شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مسن يحتاج إلى العلاج بميدان فيكتوريا بحي الساحل بمحافظة القاهرة .

وقال بحر في شكواه" يعاني عم هشام محمد إبراهيم من أمراض مزمنة كثيرة  وليس له مسكن منذ عام ١٩٩٨ ويسكن بالشارع  وهو خريج كلية الحقوق ويحفظ القانون حتى الآن وهو متواجد بجوار محل ملابس الكينج امام كشري السلطان ميدان فيكتوريا بحي الساحل بمحافظة القاهرة .

وطالب مالك بحر المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بالرجل المسن وتوفير مسكن بديل له .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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