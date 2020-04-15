مسن يحتاج إلى العلاج بميدان فيكتوريا بمحافظة القاهرة.. شاهد

أرسل القارئ مالك بحر شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مسن يحتاج إلى العلاج بميدان فيكتوريا بحي الساحل بمحافظة القاهرة .





وقال بحر في شكواه" يعاني عم هشام محمد إبراهيم من أمراض مزمنة كثيرة وليس له مسكن منذ عام ١٩٩٨ ويسكن بالشارع وهو خريج كلية الحقوق ويحفظ القانون حتى الآن وهو متواجد بجوار محل ملابس الكينج امام كشري السلطان ميدان فيكتوريا بحي الساحل بمحافظة القاهرة .





وطالب مالك بحر المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بالرجل المسن وتوفير مسكن بديل له .





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