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محافظات

أمانة حزب مستقبل وطن بأسوان تنعى الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
نعت أمانة حزب مستقبل وطن فى محافظة أسوان الشهيد البطل المقدم محمد فوزى الحوفى شهيد الواجب الوطنى الذى أستشهد أثناء أداء واجبه فى عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة اليوم الأربعاء.   

ومن جانبه أكد النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بأسوان أنه وجميع الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية وهيئة المكتب يحتسبون عند الله تعالى فقيد مصر وابنها البار المقدم محمد فوزى الحوفى الضابط بجهاز الأمن الوطنى الذى أستشهد مساء امس بعد أن لبى نداء وطنه حاميا ومدافعا عنه ضد أعداء الإنسانية وأهل الشر والإرهاب.  

وتقدم بخالص الدعاء بأن يرحم الله الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته وجعله الله فى مقعد صدق وأن يديم الأمن والأمام والسلامة والاستقرار على مصرنا الغالية وشعبها الأصيل.  

line وكانت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شهدت اليوم، الثلاثاء، تشييع جثمان الشهيد البطل محمد الحوفى الذى استشهد أثناء مداهمة وكر العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة مساء أمس، حيث تم أدى الصلاة على جثمان الشهيد ظهر اليوم فور وصول جثمانه من القاهرة، بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسط تباعد المواطنين لحماية الجميع من العدوى من انتشار فيروس كورونا.  

وحملت سيارة الدفاع المدنى جثمان الشهيد ملفوفًا فى علم مصر ويتقدمها صفوف رجال الشرطة وهم يؤدون التحية العسكرية للشهيد البطل الذى قدم روحه فداء للوطن، وحضر الجنازة عدد كبير من قيادات محافظة البحيرة ومديرية الأمن والقيادات الشرطية والشعبية، بجانب أسرة وجيران وأقارب الشهيد محمد الحوفى، حيث هتف المشاركون بالجنازة "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. روحت يامحمد وضحيت بنفسك عشان بلدك فى جنة الخلد.

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