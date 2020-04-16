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دراما رمضان 2020 ترفع شعار «الشللية».. العدل جروب تميمة حظ يسرا.. عادل إمام يتفاءل بنجله رامي إمام.. وأحمد فهمي يلجأ لـ أكرم حسني

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:00 ص
عادل امام
عادل امام
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أحمد إبراهيم
- نيللي كريم تتعاون مع كاملة أبو ذكرى
- "العدل جروب" تميمة حظ يسرا 
- أحمد فهمى يلجأ لـ أكرم حسني

"الشللية الفنية"، ظاهرة انتشرت مع بداية الإنتاج السينمائي في مصر، ولجأ الفنانون والمنتجون لها فى الدراما التليفزيونية؛ لتقسيم أنفسهم إلى مجموعات أطلق عليهم الشللية، وأصبحت كل شلة لا يعملون إلا مع بعضهم البعض، وما يختلف في كل مرة هو السيناريو والقصة فقط. 

وفى التقرير التالى سنتناول الشللية فى دراما رمضان 2020.

عادل إمام ورامي إمام
يتعاون الفنان عادل إمام هذا العام مع المخرج رامى إمام عبر مسلسل "فلانتينو" الذى يشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وداليا البحيرى وحمدى الميرغنى وتاليف ايمن بهجت قمر. 

ولم يكن هذا التعاون الأول بينهما، حيث تعاونا فى عدد من الأعمال ولعل أبرزها "عفاريت عدلى علام"، و"صاحب السعادة"، و"فرقة ناجي عطا الله"، وكان آخرها مسلسل "عوالم خفية" الذى عُرض العام قبل الماضى. 

نيللي كريم وكاملة أبو ذكري 
أما الفنانة نيللى كريم فارتبط نجاحها بالمخرجة كاملة أبو ذكرى والتى قدمت معها العديد من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها، وتشارك نيللى كريم المخرجة كاملة فى مسلسل "100 وش" الذى يُعرض فى رمضان مع آسر ياسين والمؤلف عمر الدالى. 

ويأتي هذا العمل بعد تعاونهما فى عديد من الأعمال الفنية التى لاقت نجاحا كبيرا ولعل أبرزها مسلسل "سجن النسا" و"بنت اسمها ذات". 

أحمد فهمى وأكرم حسنى 
يعود كل من أحمد فهمى واكرم حسنى الى التعاون معا من خلال مسلسل "رجالة البيت" والذى يقوم بإخراجه أحمد الجندى وهو أحد الأعمال التى ينتظرها الجمهور. 

ويأتى هذا العمل بعد تعاونهما سويا من خلال مسلسل "ريح المدام" والذى حقق نجاحا كبيرا عن عرضه منذ عامين تقريبا وشارك فى بطولة العمل مى عمر. 

يسرا والعدل جروب
وتتعاون الفنانة يسرا مع شركة العدل جروب من خلال مسلسل "خيانة عهد" الذى يشارك فى بطولته كل من حلا شيحة وعبير صبرى واخراج سامح عبد العزيز. 

ويعد هذا التعاون جديدا بعد سلسلة طويلة من النجاحات التى حققاها معا ولعل من أبرز هذه الأعمال التى لاقت نجاحا مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، و"فوق مستوى الشبهات".

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